Карелия вошла в число регионов, где россияне чаще всего ищут счастье

В списке регионов, где россияне ищут счастье, республика оказалась на 6 месте.
К Международному дню счастья, отмечаемому во всем мире 20 марта, сайт бронирования Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и определил, где искать счастья в России.
Первую тройку регионов, где россияне готовы искать счастья, составили Крым (26.58%), Краснодарский край (22.78%) и Калининградская область (11.39%).
Десять процентов россиян находят своё счастье в Санкт-Петербурге и на Алтае.
Карелия также попала в этот список. Искать счастье в краю лесов и озер хотят более 5% жителей России.
Десять регионов России, где, по мнению россиян, надо искать счастье:
1. Крым, 26.58%
2. Краснодарский край, 22.78%
3. Калининградская область, 11.39%
4. Санкт-Петербург, 10.13%
5. Алтайский край и Горный Алтай, 10.13%
6. Озеро Байкал, 6.33%
7. Карелия, 5.06%
8. Москва, 2.53%
9. Татарстан, 2.53%
10. Екатеринбург, 2.53%
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