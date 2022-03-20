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Карелия вошла в число регионов, где россияне чаще всего ищут счастье

Новости. Общество
09:32, 21 Марта 2022
фото: © Фонд музея-заповедника «Кижи»

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В списке регионов, где россияне ищут счастье, республика оказалась на 6 месте.

К Международному дню счастья, отмечаемому во всем мире 20 марта, сайт бронирования Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и определил, где искать счастья в России.

Первую тройку регионов, где россияне готовы искать счастья, составили Крым (26.58%), Краснодарский край (22.78%) и Калининградская область (11.39%).

Десять процентов россиян находят своё счастье в Санкт-Петербурге и на Алтае.

Карелия также попала в этот список. Искать счастье в краю лесов и озер хотят более 5% жителей России.

Десять регионов России, где, по мнению россиян, надо искать счастье:

1. Крым, 26.58%
2. Краснодарский край, 22.78%
3. Калининградская область, 11.39%
4. Санкт-Петербург, 10.13%
5. Алтайский край и Горный Алтай, 10.13%
6. Озеро Байкал, 6.33%
7. Карелия, 5.06%
8. Москва, 2.53%
9. Татарстан, 2.53%
10. Екатеринбург, 2.53%

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