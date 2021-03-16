Карелия вошла в число регионов с минимальным ростом безработицы

Уровень безработицы в Карелии за год увеличился на 1,1% - это один из самых низких показателей среди регионов России.

Такой вывод следует из рейтинга субъектов РФ по уровню безработицы, подготовленного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга проанализировал данные за период с ноября 2020 года по январь 2021 года и сравнили их с аналогичным периодом 2019-2020 годов. В среднем по России безработица выросла на 1,3%. В регионах из топ-10 - от 2,5% до 7,1%. Карелия в рейтинге заняла 72 место. Среднее время поиска работы в Карелии составило 5,2 месяца - меньше среднероссийского показателя (7,1 месяца). Но по общей доле безработных ситуация в республике хуже - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".