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Карелия вошла в число регионов с минимальным ростом безработицы

Новости. Общество
14:24, 17 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Уровень безработицы в Карелии за год увеличился на 1,1% - это один из самых низких показателей среди регионов России.

Такой вывод следует из рейтинга субъектов РФ по уровню безработицы, подготовленного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга проанализировал данные за период с ноября 2020 года по январь 2021 года и сравнили их с аналогичным периодом 2019-2020 годов.

В среднем по России безработица выросла на 1,3%.  В регионах из топ-10 - от 2,5% до 7,1%.  Карелия в рейтинге заняла 72 место.

Среднее время поиска работы в Карелии составило 5,2 месяца - меньше среднероссийского показателя (7,1 месяца).

Но по общей доле безработных ситуация в республике хуже - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-17 16:11:45
Ну хоть тут рост! везде убыток! А ешо вопрос: СКОЛЬКО, за прошедший год ВВЕЛИ ЗАВОДОВ, КОЛХОЗОВ, ФАБРИК??? ОДНО БЛА БЛА БЛА...ГДЕ 25 мильенов рабочих мест? Где квартира в 100 квадратов БЕСПЛАТНАЯ, Где, Где, Где....Ну че вы все подставляете президента? Он же обещал! Обещал пенсионный возраст НЕ поднимать? Обещал! Че вы все президента подставляете???
театральный критик
2021-03-17 15:27:43
агрекалчнутые интеллехтуалы все равно работать не будут. Привыкли попрошайничать. Кроме своих читок и жестикулирования ручонками ничего в жизни не умеют. Да и читают так себе. Картавят и звуки проглатывают. Некоторые вообще заикаются. Шапито.
David .
2021-03-17 15:33:02
театральный критик, А ты откуда знаешь? Ходишь, трешься под дверями, подглядываешь с надеждой... :)
zanoza
2021-03-17 14:49:55
Так уже расти некуда, кругом безработица.
Изя
2021-03-17 14:59:17
zanoza, +++++++)))
David .
2021-03-17 14:57:51
zanoza, кирку из бестолковых ботов не уволили ещё. :)
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