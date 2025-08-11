Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

Карелия оказалась среди пяти регионов России с самым высоким числом пострадавших в ДТП.

РИА Новости составили рейтинг регионов по количеству ДТП за первое полугодие 2025 года.

Хуже всего ситуация в Калмыкии, Туве и Костромской и Тюменской области и Карелии — более 100 человек на 100 тысяч жителей. При этом в целом по стране средний показатель — 51,7 пострадавших на 100 тысяч населения.

Лучшие результаты у Чечни (6,9 пострадавших на 100 тысяч), Томской и Московской областей. В этих регионах число жертв ДТП в разы ниже.

Всего в России за шесть месяцев произошло 55,9 тысячи аварий с пострадавшими. Это на 0,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, но показатель остается высоким.

Рейтинг составлен по статистике ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2025 года. Эксперты учитывали количество аварий на 100 тысяч транспортных средств (автобусов, грузовиков и легковых машин) в каждом регионе, а также изменения этого показателя по сравнению с прошлым годом и число пострадавших в расчете на 100 тысяч населения.