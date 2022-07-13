Карелия вошла в число самых «безналичных» регионов России

В половине российских регионов более 60 процентов покупок совершается безналичным способом.

В 47 российских регионах более 60 процентов покупок были оплачены безналичным способом. Эти данные получены в результате исследования безналичных потребительских расходов в России, которые провели лаборатория СберИндекс и аналитический ресурс ЧекИндекс за II квартал 2022 года. Год назад такими показателями могли похвастать только 28 субъектов, пишет «Лента. Ру».

В целом по стране за II квартал доля безналичных расходов россиян составила 61,6 процента против 58 процентов годом ранее. Самыми «безналичными» регионами стали Ненецкий автономный округ (75,2 процента), Республика Саха (70,9 процента) и Республика Карелия (70,4 процента). В то же время города-рекордсменами по безналичному обороту стали Якутск (72 процента), Сыктывкар (71,5 процента) и Северодвинск (71,3 процента).

Активно развивается в сторону безналичного торгового оборота Северный Кавказ. Например, Чеченская Республика вошла в топ-10 регионов по росту проникновения безналичных платежей, изменение составило 5.2 процентных пункта за год.

Чаще всего россияне используют безналичные платежи посещая заведения общественного питания: 80 процентов оборота в ресторанах и 74 процента оборота в кафе и столовых приходилось именно на такую оплату. Аналитики объясняют ситуацию конкуренцией за клиентов и стремлением предоставлять посетителям наиболее удобные способы расплатиться.

Крупная продовольственная розница также в числе лидеров, в первую очередь за счет перехода на электронную торговлю. В несетевых магазинах у дома россияне также часто расплачиваются по безналичному расчету (60 процентов оплат).

Интересно, что в строительных и хозяйственных магазинах, а также в точках, торгующих электроникой, граждане по-прежнему активно тратят наличные средства.

Большая часть безналичных расчетов проводится с помощью банковских карт. Но параллельно с этим активно развиваются другие способы оплаты.