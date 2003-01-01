Карелия вошла в число самых экологически чистых направлений для туризма

Два города в Карелии вошли в число самых экологически чистых направлений для осеннего отдыха.

Два города в Карелии, Петрозаводск и Сортавала, вошли в число самых экологически чистых направлений в России для отдых осенью.

Такие данные на основе статистики дали в российском сервисе бронирования отелей и квартир Твил.ру.

В обоих городах туристы осенью 2025 года останавливаются в среднем на 5 суток. При этом отдых в городе Сортавала оказался самым дорогим в топ-10, более 6.6 тысячи рублей за ночь. В Петрозаводске сутки стоят на порядок дешевле, 3.8 тысячи, хотя и столица Карелии входит в четверку самых дорогих направлений.