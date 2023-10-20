Карелия вошла в число самых красивых осенью регионов России

Эксперты составили список регионов страны, куда стоит отправится любоваться осенью.

Эксперты российского сервиса путешествий Туту.ру составили список регионов с самой красивой осенней природой. Именно туда они рекомендуют ехать за нужными эмоциями и красотой.

В число восьми регионов вошла и Карелия. Эксперты отметили чудесную природу республики, а также порекомендовали «план-минимум»: поездка на «Рускеальском экспрессе», горный парк «Рускеала», город Сортавала и музеи Петрозаводска. Также там напомнили о Соловецком монастыре, деревянных часовнях и храмах и локациях, где снимали известнейшие фильмы.

Помимо Карелии, в список вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Алтай, Адыгея, Ставропольскиий край, а также Иркутсткая, Калининградская и Нижегородская области.