Карелия вошла в число самых «курящих» регионов страны

Эксперты системы «Честный знак» узнали, в каких регионах покупают больше сигарет.

Аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» исследовали продажи сигарет в России за 3 квартал 2022 года и определили регионы-лидеры.

Карелия заняла 6 место среди регионов страны по уровню продаж сигарет. В 3 квартале текущего года на 1 взрослого жителя республики в среднем в месяц было продано 9,8 пачек.

Самыми «курящими» регионами страны стали Магаданская область (12,4 пачек), Нижегородская область (12,1 пачки) и Камчатский край (11,4 пачки).

Исследование проводилось делением числа проданных пачек сигарет в конкретном регионе по данным системы «Честный знак» на количество всех взрослых жителей этого региона, как курящих, так и некурящих, по данным Росстата.