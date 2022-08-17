Карелия вошла в число самых популярных классических экскурсионных направлений в России

Крупнейшие туроператоры России назвали Карелию в числе самых привлекательных экскурсионных направлений.

Ведущие туроператоры России отметили Карелию как одно из популярнейших направлений для внутреннего туризма. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

По словам представителей крупнейших туристических компаний, которые приводит «Вестник АТОР», общий спрос на экскурсионные туры в этом году существенно вырос, причем главную роль тут сыграло снятие ковидных ограничений.

В первую пятерку популярнейших направлений для экскурсионных туров, помимо Карелии, вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань и «Золотое кольцо».

Туроператоры отметили, что многие туристы выбирают так называемые комбинированные туры: посещение в рамках одной поездки нескольких регионов. Так, в Карелию часто заезжают туристы, посетившие Петербург.

По прогнозам туроператоров, экскурсионные направления, входящие в топ-5 по спросу в летнем сезоне, будут привлекательны и осенью. Поэтому эксперты ждут хороших продаж на туры в Карелию.