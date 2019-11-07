Карелия вошла в число самых популярных регионов для новогоднего отдыха

Названа десятка самых популярных направлений для новогоднего отдыха, которые выбирают россияне на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Карелия заняла восьмое место в рейтинге, составленном российским сервисом бронирования Tvil.ru. В тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Ленинградская область. Далее следуют Московская, Кемеровская, Тверская и Ярославская области. Татарстан и Ставропольский край замыкают топ-10.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых на новогодних каникулах на период от 3 до 5,6 ночи и потратят на проживание от 1,9 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего новогодний отдых 2019-2020 обойдется в Ставропольском крае (в среднем 1,9 тысячи рублей), дороже всего — в Кемеровской области (в среднем до 12 тысячи рублей). В Карелии за отдых (4,3 ночи) отдают в 10517 рублей.

Дольше всего туристы планируют отдыхать на новогодних каникулах на черноморских курортах страны: они бронируют жилье в Крым и Краснодарский край в среднем на 5,6 ночи.

Компаниями (до 6 человек) туристы поедут отдыхать на новогодние праздники в Кемеровскую, Тверскую и Ярославскую область. Ставрополье на Новый год популярно у туристов, путешествующих вдвоем. Семейные туристы с детьми выбирают для новогоднего отдыха Крым и Краснодарский край, Ленинградскую область и Карелию, а также Татарстан, сообщается на сайте Tvil.ru.

Исследование специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составили на основании данных об оплаченных заявках на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

Ранее, Лахденпохья вошла в топ-6 городов для отдыха на озерах в выходные. Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Путешественники отдали предпочтение таким озерам, как Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Ладожское озеро в Карелии, соленые озера Оренбуржья, озера Байкал в Иркутской области и Яровое в Алтайском крае.