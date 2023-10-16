Карелия вошла в число самых выгодных маршрутов для российских туристов

Аналитик назвал Карелию среди направлений, к которым стоит присмотреться.

С наступлением холодов одни туристические направления дорожают, а другие дешевеют. Однако в октябре и ноябре можно выгодно купить путевку, когда рынок перестраивается, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он назвал такие выгодные варианты отдыха в октябре и ноябре.

«Сейчас резко падает цена в Турции. Купаться в море можно еще как минимум месяц до середины ноября, а цена падает уже на 40 процентов по сравнению, например, с августом. В то же время пока не растет сильно цена в Таиланде, Эмиратах, Египте, поэтому можно в ноябре поехать туда — там в декабре–январе рост цены будет. Куба остается привлекательной, Шри-Ланка, а вот на Мальдивах уже низких цен нет», — сказал он.

Что касается путешествий по России, то по экскурсионным направлениям стоимость снижается до 30 процентов. В первую очередь специалист посоветовал присмотреться к поездкам в Санкт-Петербург, Калининград, Карелию и Казань.