Карелия вошла в десятку популярнейших направлений для отдыха в «бархатный» сезон

При этом съем жилья в республике — самый дорогой среди всех топ-направлений.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг самых востребованных направлений отдыха в бархатный сезон.

Карелия попала в число популярнейших направлений в России для отдыха в «бархатный» сезон. Помимо Карелии, в список вошли также Краснодарский край, Крым, Ленинградская область, Татарстан, Приморский край, Калининградская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Карелия и Дагестан.

Забронировать отель или квартиру в перечисленных регионах можно в среднем за 3,5 тысячи рублей в сутки, при этом Карелия остается самой дорогой — съем жилья в республике обойдется почти в 6 тысяч рублей за одну ночь.

Как сообщили в сервисе бронирования, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67% относительно аналогичного периода прошлого года. Больше всего турпоток в августе и сентябре увеличивается во Владивостоке, Выборге, Сортавале, Зеленоградске и Пятигорске.

Напомним, ранее Сортавала выиграла 210 миллионов рублей на благоустройство в конкурсе Ростуризма.