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Карелия вошла в десятку популярнейших регионов России для горных походов

Новости. Общество
09:27, 09 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Пользователи соцсетей отметили Карелию в качестве региона с одними из самых интересных маршрутов для треккинговых походов.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах России самые интересные маршруты для горных походов.

Более тридцати процентов опрошенных отметили треккинговые маршруты и тропы в Крыму как самые живописные для путешественников. На втором месте — Алтайские горы — 27%. «Бронзу» в рейтинге самых интересных маршрутов для походов получили маршруты в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Карелия в этом списке заняла 7 место. Как регион с самыми интересными маршрутами для горных походов нашу республику выбрали 4% опрошенных.

Десять самых интересных маршрутов для походов:

1. Крым, 33%
2. Горный Алтай и Алтайский край, 27%
3. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 13%
4. Краснодарский край, 7%
5. Камчатский край, 7%
6. Башкирия, 4%
7. Карелия, 4%
8. Красноярский край, 2%
9. Кемеровская область, 2%
10. Северная Осетия, 2%

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Комментарии

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кир
2021-06-09 09:37:10
Где горы?
Изя
2021-06-09 09:46:36
Не это главное , главное в лидерах )))
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