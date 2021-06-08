Карелия вошла в десятку популярнейших регионов России для горных походов

Пользователи соцсетей отметили Карелию в качестве региона с одними из самых интересных маршрутов для треккинговых походов.
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах России самые интересные маршруты для горных походов.
Более тридцати процентов опрошенных отметили треккинговые маршруты и тропы в Крыму как самые живописные для путешественников. На втором месте — Алтайские горы — 27%. «Бронзу» в рейтинге самых интересных маршрутов для походов получили маршруты в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Карелия в этом списке заняла 7 место. Как регион с самыми интересными маршрутами для горных походов нашу республику выбрали 4% опрошенных.
Десять самых интересных маршрутов для походов:
1. Крым, 33%
2. Горный Алтай и Алтайский край, 27%
3. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 13%
4. Краснодарский край, 7%
5. Камчатский край, 7%
6. Башкирия, 4%
7. Карелия, 4%
8. Красноярский край, 2%
9. Кемеровская область, 2%
10. Северная Осетия, 2%
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