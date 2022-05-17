Карелия вошла в десятку регионов России с максимальным числом афер

Карелия оказалась на 5 месте среди регионов по числу зарегистрированных мошенничеств на 100 тысяч населения по итогам 1 квартала, следует из данных портала правовой статистики генпрокуратуры РФ.

Карелия замыкает пятерку регионов с наибольшим показателем зарегистрированных мошенничеств на 100 тысяч населения в первом квартале 2022 года. По числу афер республика (81,8) уступила лишь Мурманской области (89,1), Коми (88,6), Краснодарскому краю (86,4) и Камчатскому краю (82,5). Такие данные приводятся на портале правовой статистики генпрокуратуры РФ.

В список регионов-«лидеров» по мошенничествам вошли также Москва, Пермский край, Калужска область, Чукотский автономный округ и Амурская область.

Топ-5 регионов с наименьшим показателем афер на 100 тысяч населения составили Чечня (11,6), Ингушетия (20), Рязанская область (23,5), Дагестан и Калмыкия (24,5).

Согласно данным Генпрокуратуры, в I квартале было зарегистрировано почти 85 тысяч различных мошенничеств, что незначительно меньше уровня аналогичного периода прошлого года. В частности, уточняется, что на деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится практически одно из четырех регистрируемых преступлений (124,2 тысячи случаев). Большинство из них совершены с использованием интернета (89,5 тыс.) или при помощи средств мобильной связи (49,3 тыс.).