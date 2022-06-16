Карелия вошла в пятерку регионов России, где собирают самый вкусный мед

Россияне выбрали регионы страны с самым вкусным медом.

Пользователи соцсетей в опросе российского сервиса бронирования жилья рассказали, в каких регионах страны, по их мнению, собирают самый вкусный мед.

На первом месте оказался Башкортостан — за мед из этого региона проголосовали половина опрошенных. Также популярны среди россиян стали Алтай (20%), Крым и Краснодарский край (по 7%).

Карелия с тремя процентами замкнула пятерку регионов, где, по мнению россиян, собирают вкуснейший в стране мед.

Ранее Ладожское и Онежское озера были признаны самыми рыбными водоемами России.