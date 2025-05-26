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Карелия вошла в ТОП-10 направлений на июньские праздники

Новости. Общество
12:52, 02 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья на длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня России.

Карелия вошла в число лидеров по количеству заказов, поднявшись в рейтинге на два пункта по сравнению с прошлым годом.

По данным на конец мая, Карелия замыкает десятку направлений с наибольшей долей от всех бронирований по России на июньские праздники. Больше всего отелей и других объектов размещения забронировано в Санкт-Петербурге (13% от всех заказов по стране), Казани и Москве (по 6%). При этом в 2025 году Казань обогнала столицу по абсолютному количеству бронирований, сместив ее со второго места на третье в топе городов по числу заказов на июньские праздники. Также отмечается существенный рост интереса к путешествиям в Тулу, которая поднялась в рейтинге сразу на 12 пунктов (с 17 на 5 место), Самару (+7 пунктов, с 14 на 7 место) и Псков (+12 пунктов, с 20 на 8 место).

Согласно исследованию, количество заказов по стране на праздничные даты увеличилось в два раза год к году. Основной причиной всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня, что обеспечило россиянам четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня.

Выбирая туристическое жилье для отдыха на длинных выходных, россияне стремились к экономии. Больше всего ранних бронирований совершено в объектах категории «без звезд» — 41% от всех заказов. Средний чек за такое размещение сейчас составляет 5 000 рублей за ночь. В трехзвездочных объектах планируют остановиться 27% путешественников (средний чек — 6 100 рублей за ночь), в четырехзвездочных — 19% (10 100 рублей за ночь). Объекты с 1-2 звездами предпочли 9% туристов (4 000 рублей за ночь), а пятизвездочные отели выбрали только 4% россиян (20 600 рублей за ночь).

В среднем по России чек за ранее бронирование туристического жилья на июньские праздники составляет 6 900 рублей за ночь, а средняя продолжительность проживания — 2 дня.

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