Карелия вошла в топ-10 популярных летних направлений у молодежи

Особенно высок интерес молодежи к малым городам Карелии.

Республика Карелия заняла 7-е место в топ-10 самых популярных регионов России для летнего отдыха среди молодежи (18-35 лет). Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Яндекс Путешествий и Центра исследований малых городов, сообщает пресс-служба сервиса.

Средняя стоимость ночи проживания в Карелии с начала 2025 года составила 8 462 рубля. В августе молодые путешественники бронируют жилье в регионе в среднем на 3 ночи.

Особенно высок интерес молодежи к малым городам Карелии. Регион занял 2-е место в России по доле бронирований жилья в малых городах среди этой возрастной группы – 35,9%. Лидером списка стала Республика Крым (43,6%).

Сортавала вошла в число самых востребованных малых городов у молодых туристов. Она попала в топ-5 городов, где чаще всего бывали путешественники за последние три года (3,30%), и в топ-6 направлений, куда они планируют поехать в ближайший год (2,40%).

Исследование также выявило ключевые факторы выбора локации: природа и пейзажи (71,4%), доступность поездки (61,4%), архитектура и история (42,3%). Большинство молодых людей (70,4%) активно ищут информацию о поездках по России.