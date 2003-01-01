Карелия вошла в топ-10 регионов России для осеннего отдыха школьников

Республика вошла в число самых выгодных направлений для путешествий с детьми.
Карелия заняла 7 место в рейтинге самых популярных направлений на осенние каникулы, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы планирования поездок «Авито Путешествия».
В этом году доля бронирований в отелях республики от общего числа по стране составила 3%.
По мнению экспертов, в этом году регион оказался наиболее выгодным для туристов направлением — в среднем стоимость посуточной аренды квартиры здесь не превышает 3300 рублей.
Традиционными лидерами для осеннего туризма стали Ленинградская область, Краснодарский край и Подмосковье. Помимо них, спросом среди путешественников пользуются Ставропольский край, Татарстан, а также Калининградская, Нижегородская, Ярославская и Тюменская области.
Ранее мы писали, что Карелия заняла третью строчку в рейтинге самых быстрорастущих туристических регионов России.