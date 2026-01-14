Карелия вошла в топ-10 регионов России с самыми доступными ценами на аренду загородных домов в январе

Республика Карелия заняла шестое место в рейтинге регионов с самой низкой стоимостью посуточной аренды загородных домов в январе 2026 года.
Исследование охватило период после новогодних праздников, с 13 по 31 января. По данным «Авито Путешествий», средняя цена составляет 8700 рублей в сутки. Это делает регион одним из наиболее доступных направлений для зимнего отдыха на природе.
Дешевле же всего снять посуточную квартиру можно в Курганской области (2100 рублей в среднем), Пензенской, Брянской и Кировской областях, Алтайском крае и Республике Коми (по 2300 рублей).
Среди загородных объектов (домов, коттеджей) самая низкая стоимость отмечена в Республике Бурятия (5000 руб.), Ставропольском крае (7100 руб.) и Тверской области (7600 руб.). Карелия разделила 5-6 места с Нижегородской областью (по 8700 руб.). В этой категории цены снизились в шести регионах, но в Карелии существенной годовой динамики не зафиксировано.
Пожить в отеле в январе после праздников дешевле всего в Ленинградской области (3200 рублей в сутки в среднем), Калининградской области (3900 рублей), Республике Татарстан (4100 рублей), Московской области (4400 рублей) и Краснодарском крае (7200 рублей).
