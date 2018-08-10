Карелия вошла в топ-10 регионов с наименьшим количеством очагов дорожной аварийности

Эксперты ОНФ составили рейтинг регионов по количеству опасных участков на автомобильных дорогах.

Эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" изучили данные региональных Госавтоинспекций о местах концентрации ДТП, наличии камер фото- и видеофиксации, а также мерах, которые предпринимают местные власти для ликвидации опасных участков. По итогам анализа общественники составили соответствующие рейтинги субъектов, а также отметили наиболее эффективные мероприятия по снижению аварийности.

Что касается регионов-"отличников", то первое место эксперты отдали Ненецкому автономному округу. По итогам первого полугодия 2018 г. на его территории не было зафиксировано ни одного очага дорожной аварийности. Затем следуют Республика Ингушетия (2 места концентрации ДТП), Ямало-Ненецкий автономный округ (3), Республика Алтай (4), Республика Карелия (5), Томская область (6), Республика Саха (Якутия) (7), Мурманская область (9), Орловская и Пензенская (по 10) области.