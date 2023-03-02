Карелия вошла в топ-10 самых привлекательных регионов для путешествий молодежи

Республика заняла 6 место в конкурсе «Маршрут построен».

В пресс-службе главы Карелии со ссылкой на Министерство образования и спорта республики рассказали об итогах всероссийского конкурса «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие». Молодые люди представили в соцсетях идеи для путешествий по регионам России.

Карелия заняла на конкурсе 6 место. Места распределялись, исходя из оценки туристического потенциала экспертами и онлайн-счетчика конкурса.

Таким образом, республика вышла во второй этап конкурса — в нем участники создадут креативные подборки по рубрикам: топ мест для посещения в регионе, топ заведений с кухней региона, топ идей для общественно-полезных дел в регионе, топ досуга, которым можно заняться в регионе.

«Больше, чем путешествие» — программа поощрительных поездок для активных участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание».