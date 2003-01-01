Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон

Стало известно, почему россияне предпочитают отдыхать в республике ранней осенью.

Карелия заняла 13 строчку в рейтинге туристических направлений, пользующихся наибольшим спросом в период бабьего лета. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса планирования поездок «Яндекс Путешествия».

— Республика показала рост популярности на 35% год к году по количеству бронирований отелей и апартаментов в бархатный сезон. Средняя стоимость ночи в регионе составляет 8 805 рублей, а средняя продолжительность поездки равна трём ночам, — отметили в компании.

Эксперты порекомендовали россиянам отправиться на остров Кижи, берега Онежского и Ладожского озёр, национальный парк «Паанаярви» и природный парк «Водлозерский». По их мнению, путешествовать по Карелии гораздо комфортнее в сентябре, нежели летом, поскольку основная масса туристов уже уехала, а природа и погода по-прежнему радуют теплом и светом.

В число наиболее популярных отечественных направлений вошли также Владимирская область, Краснодарский край, Екатеринбург и Красноярский край.

Ранее стало известно, что Сортавала заняла 3 место в числе самых дорогостоящих туристических маршрутов этого месяца.