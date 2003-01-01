Реклама на сайте
Частная жизнь
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47 Статьи
Тема недели
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00 Статьи
Тема недели
Удар по мошенникам, мигранты, интернет, паспорт в лодке. 1 сентября вступили в силу новые законы
01 сентября, 10:30 Статьи
Новости

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест
Сегодня 13:00 Общество
Поделиться

По сравнению с прошлым годом республика поднялась на две позиции.

фото: © Столица на Онего

 Карелия заняла 14 место в рейтинге российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест. Это следует из исследования, проведенного аналитиками РИА Новости.

Высокопроизводительное рабочее место — это замещенное рабочее место, на котором среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленный законодательством критерий (пороговое значение).

На тысячу работающих жителей республики приходится 390 таких мест. Это число немного выше среднего по России, где на тысячу человек приходится 328 высокопроизводительных рабочих мест. За последние пять лет количество таких рабочих мест в Карелии выросло почти на 14%.

Только за последний год их стало больше на 7%. Больше всего высокопроизводительных рабочих мест в республике есть в промышленности, особенно в обрабатывающих производствах.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. В конце списка оказались регионы Северного Кавказа, такие как Ингушетия и Дагестан.

Напомним, ранее сообщалось, что Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами.

Обсудить (0) в ленту
Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу
Сегодня, 11:33 Общество
С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты
Сегодня, 10:55 Политика
Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии
Сегодня, 10:40 Общество
Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии
Сегодня, 08:50 Дорожная хроника
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение