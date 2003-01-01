Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

По сравнению с прошлым годом республика поднялась на две позиции.

Карелия заняла 14 место в рейтинге российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест. Это следует из исследования, проведенного аналитиками РИА Новости.

Высокопроизводительное рабочее место — это замещенное рабочее место, на котором среднемесячная заработная плата работников равна или превышает установленный законодательством критерий (пороговое значение).

На тысячу работающих жителей республики приходится 390 таких мест. Это число немного выше среднего по России, где на тысячу человек приходится 328 высокопроизводительных рабочих мест. За последние пять лет количество таких рабочих мест в Карелии выросло почти на 14%.

Только за последний год их стало больше на 7%. Больше всего высокопроизводительных рабочих мест в республике есть в промышленности, особенно в обрабатывающих производствах.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. В конце списка оказались регионы Северного Кавказа, такие как Ингушетия и Дагестан.

Напомним, ранее сообщалось, что Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами.