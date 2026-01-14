Карелия вошла в топ-3 регионов России по количеству бронирований авто в зимний период

Республика вошла в число самых популярных направлений для любителей зимнего автотуризма.
Карелия заняла второе место в рейтинге регионов России с наибольшим спросом на аренду автомобилей в зимний период, уступив лишь Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса планирования поездок «Авито Путешествия».
В десятку лидеров вошли также Камчатский край, Северная Осетия, Дагестан, Калининградская область, Бурятия, Ставропольский край, Крым и Тюменская область.
— Зимой у туристов появляется дополнительный интерес к внедорожникам, кроссоверам и минивэнам. Так, традиционно лидером по количеству запросов на Авито Авто в зимние месяцы становится Renault Duster, в число популярных марок входит и Hyundai Grand Starex. Такой просторный вариант удобен в горнолыжных регионах, где путешественники берут с собой габаритный спортивный инвентарь; его выбирают большие компании туристов и местные жители, которые организуют трансфер из аэропорта к горнолыжному курорту, — рассказали эксперты.
Отмечается также, что путешественники, приезжающие в Карелию зимой, предпочитают бронировать однокомнатные квартиры (42% от общего числа бронирований) и студии (29%). В сегменте загородного жилья наиболее востребованными форматами стали дома (79%) и коттеджи (16%).
Арендовать квартиру на сутки в среднем можно за 4,9 тысяч рублей, а загородное жильё — за 14,6 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что Лахденпохья заняла седьмое место в рейтинге самых дорогих направлений для отдыха в России в январе. Согласно подсчётам экспертов, средняя цена за две ночи в местном отеле достигает 13,2 тысяч рублей.