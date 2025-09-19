Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

В 2025 году количество россиян, путешествующих по стране, за год увеличилось в полтора раза. Данные исследования платформы для анализа геопространственных данных «ГеоКурсор» от VK Predict представила «Лента.ру».

При этом больше половины путешествующих оказались не из городов-миллионников. Они чаще всего ездили в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородскую область.

Отдельно учитывались те, кто интересуется зарубежными странами и летом путешествовал по России. Среди этих туристов Карелия оказалась одним из самых востребованных направлений (11.1%), наряду с Калининградской и Новгородской областями (12.6 и 11,4% соответственно).