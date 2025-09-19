РЕКЛАМА
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44 Статьи
Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10

Мировые цены на нефть резко упали

22:00

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

21:00

В Костомукше выбрали нового главу

18:50

В преддверии своего профессионального праздника арендаторы леса рассказали о задачах, которые стоят перед ними сегодня

18:20

«Вытек глаз и ранена голова»: в Повенце неизвестные жестоко избили бездомную собаку

18:00

Спортивную площадку для игры в футбол и баскетбол оборудуют в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

17:30

С Билайном своего мобильного оператора теперь можно создать в моменте через онлайн селф-сервис

17:20

Дождь, порывистый ветер и до +14°С: осень в Карелии наступит 20 сентября

17:00

Юный спасатель принял участие в тушении огня в Ладожских шхерах

16:45

Эксперт прокомментировал возможные последствия новых правил утильсбора

16:25

Новый храм в Питкярантском округе построили всего за 3 месяца

16:10

В отечественный прокат вышла американская драма «Тогда. Сейчас. Потом»

15:48

Петрозаводчанину с инвалидностью разрешили поменять планировку ванной лишь после вмешательства прокуратуры

15:30

«Внимание, розыск»: подозреваемая в краже петрозаводчанка скрывается от полиции

15:05

Фестиваль плохого кино Карелии представит 15 фильмов местных авторов

14:45

Житель Олонецкого района украл 18 якорей и спрятал их на берегу водоёма

14:25

Престижный жилой дом «Аристократ» в центре Петрозаводска скоро примет первых новоселов

14:21

В Госдуме предложили изменить график подключения отопления

14:05

Владимир Путин одобрил предложение партии «Новые люди» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

13:55

В России могут снизить ставки по семейной ипотеке для многодетных

13:45

В Петербурге в контейнере с бананами обнаружили полторы тонны кокаина

13:30

Мужчина погиб, вылетев из опрокинувшегося авто на севере Карелии

13:05

23-летняя жительница Кеми назвала номер полиса и осталась без денег

12:45

Сбор мазута со дна моря в прибрежной зоны Анапы и Темрюкского района завершен

12:30

На Перевалке спилят торчащую из асфальта арматуру

12:10

Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

11:50

Минпросвещения сообщило о снижении нагрузки на школьников

11:40

Карелия получит деньги на строительство онкологического центра в Петрозаводске

11:30

Злостный неплательщик алиментов из Петрозаводска объявлен в розыск

11:10

Ректора российского вуза отметили за вклад в развитие Карелии

11:00

Семь популярных радиостанций временно замолчат в Петрозаводске

10:40

Беломорчанин разгромил машину экс-возлюбленной куском бетонной плиты

10:30

Стало известно, когда снесут три аварийных дома на Кукковке в Петрозаводске

10:20

В Карелии полицейские-близнецы нашли заблудившихся грибников

10:15

Глава Рособрнадзора назвал школьную программу перегруженной сложными темами

10:00

Гости Чемпионата высоких технологий смогут погрузиться в пространство GenAI-технологий от Сбера

09:50

В Петрозаводске запускают новый спортивный проект для горожан

09:25

Администрация Питкярантского округа выплатит компенсацию ребенку за укус бездомной собаки

09:00

Путин поддержал идею официально продавать «красивые» автомобильные номера

08:30

Глава Карелии встретился с Александром Гуцаном

08:00

Пропавшего в лесу пожилого мужчину нашли возле озера Питкялампи

07:40

В Петрозаводске начали асфальтировать улицу Хейкконена

07:20

В Карелии резко подорожал бензин

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии начнется осень

06:40

Врач объяснила, можно ли запивать еду

00:10
Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами
Сегодня 14:30 Экономика
фото: © iStock

 В 2025 году количество россиян, путешествующих по стране, за год увеличилось в полтора раза. Данные исследования платформы для анализа геопространственных данных «ГеоКурсор» от VK Predict представила «Лента.ру».

При этом больше половины путешествующих оказались не из городов-миллионников. Они чаще всего ездили в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородскую область. 

Отдельно учитывались те, кто интересуется зарубежными странами и летом путешествовал по России. Среди этих туристов Карелия оказалась одним из самых востребованных направлений (11.1%), наряду с Калининградской и Новгородской областями (12.6 и 11,4% соответственно). 

