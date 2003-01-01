Карелия вошла в топ-3 самых быстрорастущих туристических регионов России

Доля бронирования отелей в республике выросла на 15%.
Карелия заняла третью строчку в рейтинге самых быстрорастущих туристических регионов России, сообщили в онлайн-сервисе планирования поездок «Яндекс Путешествия».
— Доля бронирований отелей и апартаментов в регионе выросла год к году на 15%. (…) В Карелию туристы обычно ездили втроем и останавливались в среднем на 2 ночи, а саму поездку планировали за 36 дней. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах республики в этот период составила 8 860 рублей, — рассказали там.
В тройку лидеров вошли также Алтай (+22%, средняя цена за ночь — 9090 рублей) и Дагестан (+21%, средняя стоимость суточного проживания — 6382 рубля).
По мнению экспертов, рост популярности этих субъектов обусловлен интересом россиян к «приключенческому туризму» и сложным маршрутам, проходящим среди уникальных природных объектов.
Ранее мы писали, что Сортавала вошла в топ-3 самых дорогостоящих направлений для туризма в сентябре.