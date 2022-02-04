Карелия вошла в топ-30 регионов по размеру «финансовой подушки» населения

Объем банковских вкладов в пересчете на одного жителя Карелии составил 172,5 тыс. рублей.

По этому показателю республика заняла 27 место в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов. Исследование проводило агентство РИА Новости.

Доходы населения рассчитывались в среднем за 12 месяцев (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).

По сравнению с аналогичным предыдущим периодом в Карелии объем вкладов вырос на 10,2%.

«Рост вкладов населения в ближайший год может несколько замедлиться. Во-первых, по-прежнему достаточно сильно развивается фондовый рынок, а падения акций в конце прошлого года и начале текущего порой даже увеличивает желание новичков инвестировать в фондовый рынок. Во-вторых, рост ставок по ипотеке охладит первичный рынок жилья, что скажется на росте остатков на счетах эскроу. При этом будет действовать и противоположный фактор. Рост ставок по вкладам увеличит их прирост в части капитализации процентов, а также повысит их привлекательность, считают эксперты. Региональная картина в большей степени будет следовать за динамкой зарплат, а также за изменениями на локальном рынке жилья», — говорится в комментарии к рейтингу.