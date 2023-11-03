Карелия вошла в ТОП-5 победителей по суммам грантов всероссийского конкурса

В список победителей от республики вошли 28 проектов на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Карелия вошла в ТОП-5 регионов по победителям и суммам грантовой поддержки конкурса «Росмолодежь.Гранты!», сообщил в личном профиле глава республиканского Минобразования и спорта Роман Голубев.



Подведели итоги 2 сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году: в список победителей от Карелии вошли 28 проектов на общую сумму более 16 миллионов рублей, рассказал Голубев.



Как отметил министр, проекты были абсолютно разные — от творческого фестиваля и эко-инициативы до спартакиады и молодежной школы по противодйствию экстремизму.



«Поздравляю победителей и желаю удачи в реализации инициатив!», — написал Роман Голубев.



Ознакомиться со списком проектов-победителей можно по ссылке.