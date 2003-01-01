Карелия вошла в топ-5 регионов России для «сонного туризма»

Республика попала в пятёрку самых популярных российских регионов для размеренного отдыха.

Карелия вошла в топ-5 регионов России, пользующихся наибольшим спросом среди любителей «сонного туризма», сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса планирования поездок «Яндекс Путешествия».

— Карельская природа сама является терапией: прогулки по лесным тропам, каякинг по рекам и озёрам, рыбалка или наблюдение за фауной помогают снизить уровень стресса. Кроме того, туристы могут посетить исторические деревни и деревянные церкви, а вечером отдохнуть у костра или на берегу водоёма, — рассказали там.

Путешественникам нередко предлагают останавливаться в кемпингах с естественной шумоизоляцией, расположенных на территориях национальных парков. По оценкам экспертов, в период ноябрьских праздников средняя цена за ночь там будет достигать 9340 рублей.

