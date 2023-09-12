Карелия вошла в топ-5 регионов России по потреблению алкоголя

Республика завоевала 3 место по употреблению этанола на душу населения.

Самым активно закупающим алкоголь регионом в России по итогам первого полугодия 2023 г. стал Ненецкий автономный округ: розничные продажи на одного жителя там составили 6,2 л этанола, подсчитали «Ведомости» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС, ведет Росстат). В топ-5 по потреблению алкогольных напитков с января по июнь 2023 г. также вошли Сахалинская область (5,54 л этанола на душу населения), Карелия (5,51 л), Коми и Мурманская область (по 5,4 л).

Статистика учитывает продажи алкоголя через ЕГАИС (собирает цифры по обороту этилового спирта без пивной категории) и данные Автоматизированной информсистемы формирования и ведения электронных паспортов организаций (агрегирует продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии традиционно приобрели в Северо-Кавказском федеральном округе — в Чечне (0,07 л этанола), Ингушетии (0,1 л), Дагестане (0,4 л) и Кабардино-Балкарии (0,5 л), следует из данных ЕМИСС.

Средний показатель по России в первом полугодии составил 3,1 л этанола на душу населения. К примеру, в Москве — 2,65 л, в Новосибирской области — 2,9 л, в Крыму — 3,1 л, в Калининградской области — 3,17 л, в Санкт-Петербурге — 3,37 л, в Московской области — 4,44 л, в Ленинградской области — 4,45 л, в Хабаровском крае — 4,46 л.

По данным Росалкогольрегулирования, самыми популярными у россиян в первом полугодии были пиво и пивные напитки (всего продано 367,8 млн дал). Затем следует водка и ликероводочные изделия (44,3 млн дал), винодельческая продукция (30,0 млн дал, из них вино — 26,7 млн дал), игристые вина и шампанское (9,4 млн дал), коньяк (6,5 млн дал). Причем потребление шампанского и коньяка выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, продажи алкоголя в стране растут: в 2019 г. — 6,03 л этанола на душу населения, в 2020 г. — 6,18 л, в 2021 г. — 6,34 л, а в 2022 г. — 6,41 л, следует из данных статведомства. Тогда как у Минздрава потребление, наоборот, снижается после 2020 г. В своей колонке в РБК 11 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко привел статистику на основе расчетов подведомственного Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ФГБУ «ЦНИИОИЗ»).

Цифры по потреблению этанола на одного человека там выше, чем у Росстата: в 2019 г. россиянин в год потреблял 9,06 л этанола (в 2020 г. — 9,1 л. — «Ведомости»), в 2021 г. — 8,82 л, в 2022 г. уже 8,62 л. Данные за 2020 г. министр в своей колонке не привел.

Представитель пресс-службы ЦНИИОИЗа Максим Калашников уточнил «Ведомостям», что расчеты института проводились на основе утвержденной Минздравом методики и помимо розничных продаж алкоголя включают оценку незарегистрированного потребления крепкой алкогольной продукции. Она, согласно методике, вычисляется на основе показателей заболеваемости и смертности, туристского потребления алкоголя и данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков (если они есть).