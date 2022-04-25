Карелия вошла в топ-5 самых красивых горных маршрутов в России

Туристы все чаще выбирают Карелию для путешествий по скалам и горам.

Карелия заняла пятое место в рейтинге самых живописных горных маршрутов в России. Таковы результаты исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru, опросившего пользователей социальных сетей.

По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму. Более 30% активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.

На втором месте — горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30%). «Бронзу» в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии — 11%. А четвертое место туристы отдали Алтайскому краю и Горному Алтаю.

В десятку самых красивых маршрутов также вошли Краснодарский край, Красноярский край, Камчатский край, Мурманская область, Озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия).

Ранее сообщалось, Петрозаводск вошел в топ-5 городов для паломнических поездок.