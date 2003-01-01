Карелия вошла в топ-5 самых посещаемых регионов Серебряного ожерелья России

Этой осенью интерес к субъектам Северо-Запада среди туристов вырос на 72%.

Карелия заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных регионов Серебряного ожерелья России на ноябрьские праздники, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса планирования поездок «Яндекс Путешествия».

Интерес к республике среди туристов вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом же количество бронирований в отелях Северо-Запада увеличилось на 72%.

— В ноябрьскую поездку по регионам Серебряного ожерелья россияне едут чаще всего вдвоём, останавливаясь в выбранных городах на 2-3 дня, — отметили эксперты.

Средняя стоимость проживания в гостиничном номере в Карелии составляет 8710 рублей (что на 2% дешевле, чем в прошлом году).

В пятёрку лидеров списка вошли также Мурманская (количество бронирований в 2,4 раза больше, чем годом ранее), Новгородская (в 2,2 раза), Архангельская (в 2,2 раза) и Псковская (в 2 раза) области.

Напомним, проект «Серебряное ожерелье России» был запущен в 2012 году. Его основная цель — сохранение истории, культуры и природных богатств Северо-Запада. Авторы инициативы разработали порядка 1,3 тысяч маршрутов по самым живописным местам уникального макрорегиона, в состав которого входят все 11 субъектов СЗФО.

Ранее стало известно, что Карелия заняла 7 строчку в рейтинге самых популярных направлений на осенние каникулы.