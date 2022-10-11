Карелия вошла в топ-5 самых желанных мест для отдыха на зимних каникулах у россиян

В ходе опроса Карелию выбрали в качестве места для идеального отдыха на зимних каникулах 4% россиян.

Карелия вошла в число регионов, куда хотят поехать наибольшее количество россиян на зимних каникулах — это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие респонденты из всех округов страны.

Самыми популярными оказались Москва и Санкт-Петербург — туда хотят поехать по 14% опрошенных. На третьем месте — Сочи. Там мечтают провести зимние каникулы 10% россиян. Карелия поделила 4 место с Байкалом — на озера хотят поехать по 4% респондентов.

Кроме того, по 2% голосов набрали Алтайский край, Великий Устюг, Домбай, Ставрополье, Казань, Калининград, Красноярск, Крым, а также Московская область, Новосибирск, Ярославль, Владимир и Владивосток.

При этом среди опрошенных выявилось неравенство — зимние каникулы в Карелии мечтают провести лишь 3% мужчин и целых 5% женщин.