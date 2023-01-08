Карелия вошла в топ популярнейших направлений для экскурсионного отдыха в январе

Многие жители России выбрали Петрозаводск для семейной поездки на зимние праздники.
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел исследование, на основе собственных данных определив популярнейшие направления января 2023 года для семейного экскурсионного отдыха.
Самым популярным направлением оказалась Москва — на столицу пришлось 13% бронирований недвижимости. Второе и третье место заняли Сочи и Санкт-Петербург.
В десятку наиболее популярных направлений для семейного экскурсионного отдыха в январе вошла столица Карелии. Чаще всего туристы бронировали отели и квартиры в Петрозаводске на 3 ночи, а средняя стоимость бронирования составила около пяти с половиной тысяч рублей.
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