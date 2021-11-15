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Карелия вошла в топ регионов по объемам продаж книг

Новости. Общество
12:40, 22 Декабря 2021
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Карелия заняла третье место среди регионов, где зафиксирован самый быстрый рост по объему продаж книг.

На основе данных о продажах книг за девять месяцев маркетплейс Ozon выделил топ-10 регионов, которые продемонстрировали самый быстрый рост по объему продаж. На первом месте Калининградская область, далее следуют Псковская область и Республика Карелия. Об этом пишет ТАСС.

Всероссийский книжный рейтинг сформирован на основе потребительского спроса и учитывает данные продаж и востребованность книг по подписке в сервисе MyBook. Данные продаж в рублях предоставлены основными игроками в каждом сегменте: «Читай-город — Буквоед», Ozon, ЛитРес и MyBook. Каждый партнер представил свой список из топ-50 наименований в указанный период, данные из трех каналов суммировались, и исходя из итоговых сумм был сформирован топ-50.

Так, Всероссийский книжный рейтинг по итогам 2021 года возглавил роман шведского писателя Фредрика Бакмана «Тревожные люди». Продажи книги Бакмана на российском рынке (в денежном выражении) превысили 45,5 млн рублей. Далее следует Роман TRANSHUMANISM INC. Виктора Пелевина, он стал главным бестселлером среди художественных книг, написанных на русском языке. Сборы превысили 29 млн рублей. Также в топ-3 по объему продаж вошла манга Масаси Кисимото «Naruto. Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки», она собрала более 24 млн рублей. В рейтинг вошли бестселлеры «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-12-22 13:47:20
Уж если "Метро 2033" бестселлер, значит книги вносят неоценимый вклад в развитие культуры!
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