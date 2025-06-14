Карелия вошла в топ самых популярных туристических направлений России

По данным аналитиков «Авито услуг», туристический поток в Карелию значительно вырос.

В 2025 году Карелия стала одним из самых посещаемых туристами регионов России. Летом этого года туристический поток в Карелию и спрос на экскурсии значительно выросли. Такие данные приводят аналитики Авито Услуг.

Групповые программы стали на 17% популярнее. Индивидуальные экскурсии показали рост спроса на 7%, а предложение на них увеличилось на 14%. Индивидуальные форматы экскурсий лидируют по популярности — они составляют 37% от общего спроса на экскурсии.

За последний месяц средняя стоимость индивидуальной экскурсии незначительно снизилась и начинается от 3 700 руб. Групповые экскурсии составляют 23% от общего спроса, их средняя стоимость начинается от 2 500 рублей.

Наиболее популярными среди туристов стали маршруты на Валаам и по Ладожским шхерам. Также в топ популярных направлений входят: арт-объект «Долина зайцев», этнопарк «Гора Сампо», целебные источники «Марциальные Воды» и водопад «Кивач». В среднем цена на такую экскурсию составляет 1200 рублей.