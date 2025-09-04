Карелия заняла третье место на Северо-Западе по росту инвестиций

Инвестиции в основной капитал за 1 полугодие этого года увеличились на 20,5% по отношению к 1 полугодию 2024 года и составили 42,8 млрд рублей.

Таких результатов удалось достичь благодаря инвестиционной политике, реализуемой Правительством Карелии под руководством Артура Парфенчикова.

Рост обеспечен как крупными предприятиями, так и малым бизнесом. В первом полугодии инвестировано в экономику Карелия крупным и средним бизнесом — 32,4 млрд руб. (рост на 22,1%), малым бизнесом — 10,4 млрд руб. (рост на 15,8%).

Вырос объём инвестиций в сфере туризма и общественного питания в 2,9 раза, лесоводство и лесозаготовки в 2,6 раза, обрабатывающие производства в 2,3 раза, добыча полезных ископаемых в 1,7 раза, промышленность в 1,6 раза.

— Таких результатов удалось достичь благодаря инвестиционной политике, реализуемой Правительством Карелии. Мы используем все возможные инструменты для привлечения инвестиций — это инфраструктурная поддержка, поддержка резидентов территорий опережающего развития и Арктической зоны, субсидии на возмещение затрат инвесторов, создание промышленных технопарков, предоставление земли в аренду без проведения торгов, льготные займы и многое другое, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня Карелия занимает 17-е место по инвестиционной привлекательности в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Напомним, еще в 2017 году республика занимала лишь 56 место в этом рейтинге.

В Карелии текущем периоде 2025 года предприятия реализовали ряд проектов:

Открыт новый завод по добыче и камнеобработке ООО «БИОЭН Недра» на Ситозерском карьере в районе деревни Кяппесельга в Кондопожском районе в рамках офсетного контракта.

ООО «Крона» запустило промышленную линию по производству интерьерных элементов в Петрозаводске.

ООО «Аква Фид» ввело в эксплуатацию в поселке Березовка Кондопожского района высокотехнологичное производство комбикормов для рыб.

ООО «НОДВЕРК ГЛЮ ЛАМ» запустило новую линию завода по производству современных деревянных домокомплектов в высокой заводской готовности по технологии фахверк в Сортавальском округе.

ООО «Онего» — открыта гостиница по ул. Анохина, 31а в Петрозаводске с номерным фондом, состоящим из 88 апартаментов.

ООО «Хвоя. Карелия» открыло водно-оздоровительный центр — акватермальный комплекс с бассейном в Кондопожском районе.

На территории Арктики завершены инвестиционные стадии 6 проектов с общей суммой инвестиций — 10,2 млрд. рублей, создано 139 рабочих мест, в том числе 5 проектов реализованы субъектами малого и среднего предпринимательства.

В Реестре инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Карелия, находится 290 инвестиционных проектов на общую сумму 150 млрд. рублей внебюджетных инвестиций, и созданием порядка 12 тыс. новых рабочих мест в ближайшие 10 лет.