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Новости. Общество
10:38, 21 Марта 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Карелия вошла в тройку лидеров самых "ленивых" регионов России

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Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на RT.

На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).
При этом жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).

Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-03-21 11:48:34
Ведите себе статистику, а ярлыки-то нафиг вешать? Сколько работодатель требует, столько и работаем. Вот в Карелии кто на хозяина некарельского работает, так большинство северными льготами пользоваться не может - не дают. А тут вам - ленивые... Аффтар, выйдем поговорим?
Беня
2019-03-21 11:20:45
А давайте я посчитаю, сделаю в лучшем виде, все станет чики-пуки, ровно наоборот, нам за переработку должны будут :)
Это ж дело такое, как говорится, сорок-сорок, рубель сорок, еще сорок - два восемьдесят :)
Неравнодушный
2019-03-21 11:14:18
Вот это точно. Один раз в десять лет даже статистики выдают верную информацию.
Dredd
2019-03-21 11:11:01
Количество часов, которые ставит в табель работодатель, не имеет ничего общего с реальностью.
кир
2019-03-21 10:57:47
Самобытные патологически не хотят работать. Начиная с дворников и кончая "писателями" на этом сайте.
zanoza
2019-03-21 11:00:53
кир, у на самый работающий и не пишущий на этом сайте :)
Изя
2019-03-21 10:54:16
Тут хоть работай , хоть не работай , результат один . Работают одни , а наживаются и паразитируют другие :)
zanoza
2019-03-21 10:46:23
мы не ленивые , мы всё успеваем сделать за более короткий промежуток времени :)
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