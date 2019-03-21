Карелия вошла в тройку лидеров самых "ленивых" регионов России

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Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на RT.
На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).
При этом жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).
Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.
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