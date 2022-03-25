Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов Северо-Запада по величине прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Карелии на 2022 год установлен в размере 15104 рублей — это один из самых высоких показателей в Северо-Западном федеральном округе.
По данным Карелиястата, более высокая величина прожиточного минимума установлена лишь в двух регионах Северо-Запада — Республике Коми и Мурманской области.
Прожиточный минимум отличается для разных групп населения Карелии. Для трудоспособного населения — 16463 ₽ в месяц, для пенсионеров — 13345 ₽, для детей — 14651 ₽.
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