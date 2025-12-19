Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

Карелия стала одним из самых популярных у туристов регионов России для аренды автомобилей осенью 2025 года.
Наша рсепублика заняла второе место в общероссийском рейтинге, уступив Северной Осетии и обогнав Приморский край.
Согласно исследованию сервисов «Авито Авто» и «Авито Путешествия», в сентябре — ноябре больше всего гостей региона брали машины напрокат именно в этих трех субъектах. При этом Карелия показала один из самых значительных рывков, поднявшись в рейтинге сразу на три позиции по сравнению с прошлым годом.
Растущая популярность автотуризма положительно сказывается на всей туристической отрасли республики. Эксперты отмечают, что в топовых регионах, включая Карелию, этой осенью туристы посуточно забронировали на 24% больше жилья, чем годом ранее.
Ранее мы писали, что Петрозаводск вошел в топ-10 направлений России с резким ростом стоимости зимнего отдыха.