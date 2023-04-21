Карелия вошла в тройку лучших регионов для летнего отпуска

Почти 40% жителей Северо-Запада предпочли летом отдыхать в России, в тройке лидеров среди регионов страны оказалась Карелия.

Какие направления наиболее привлекательны для летнего отдыха в этом году, выяснила служба исследований hh.ru. Опрос провели среди соискателей из регионов СЗФО (в том числе из Карелии).

Среди жителей, которые планируют отпуск в ближайшие месяцы, 39% намерены отправиться в путешествие по России, 19% — за границу, а 18% — на дачу. Ещё 2% будут заниматься бытовыми делами, 10% планируют пойти в поход. Отпуск дома «на диване, у компьютера или с книгой» проведут 11% респондентов, а подрабатывать в отпуске собираются только 2% опрошенных.

Потратить на отпуск 50 тысяч рублей и более рассчитывают 39% местных респондентов. В сумму от 40 до 50 тысяч намерены уложиться 13%, а 27% горожан ответили, что могут позволить себе траты от 10 до 30 тысяч. При этом каждый пятый (21%) затруднился дать оценку возможным расходам.

По мнению местных жителей, среди регионов России один из самых лучших для отпуска — Краснодарский край. Отправиться туда планирует 21% опрошенных, как и в Санкт-Петербург (его выбрали также 21%). На втором месте оказался Алтайский край (15%), а замкнула тройку лидеров Карелия (10%). Посетить в этом году Камчатку и Москву хотят по 8% респондентов.

Из тех, кто предпочитает заграничный отпуск, 18% предпочли поехать в Италию, 13% — в Испанию, по 10% опрошенных — в Турцию и Кипр, а 8% — в Китай. Ещё по 3% респондентов не прочь отдохнуть в Беларуси, в Абхазии, Таиланде и Венгрии.