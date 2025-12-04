Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

Туристы, приезжающие на отдых в Карелию, стали чаще бронировать дома в глемпингах.
Осенью 2025 года Карелия заняла третье место в рейтинге регионов, пользующихся наибольшим спросом для отдыха в глемпингах. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-платформы планирования поездок «Авито Путешествия».
— В сегменте глемпингов лидерами по числу бронирований этой осенью стали Московская область (доля 24%), Татарстан (6%), Карелия и Краснодарский край (по 5%), Свердловская и Ленинградская области (по 4%). Общее по России количество бронирований таких объектов на Авито Путешествиях по сравнению с осенью прошлого года выросло на 57%, — рассказали в компании.
Стоит отметить, что цены на первоклассный отдых в республике оказались самыми низкими в России — так, средняя стоимость ночи здесь составила 7600 рублей, в то время как в Калужской области снять комфортабельное жильё туристы могли лишь за 12000 рублей в сутки.
Кроме того, в топ-15 популярных регионов вошли Владимирская, Тульская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская и Ярославская области, а также Адыгея и Карачаево-Черкесия.
Ранее стало известно, что посёлок Эссойла Пряжинского района оказался на втором месте в рейтинге самых дорогих направлений России для отдыха в декабре 2025 года.