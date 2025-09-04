Карелия вошла в тройку регионов России по уровню психических заболеваний

Минздрав рассказал о психическом здоровье жителей различных регионов России. Где выявлено больше всего случаев, а где болеют реже.

Республика Карелия заняла третье место в рейтинге регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава России за 2024 год.

Первое место в этом рейтинге занял Ненецкий автономный округ с результатом 703,4 случая на 100 тысяч человек. На втором месте расположилась Архангельская область с показателем 697,4 случая. Показатель Карелии — 556,3 случая на 100 тысяч населения.

В пятерку регионов с наибольшей заболеваемостью психическими расстройствами также вошли Республика Мордовия (554 случая) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6 случая).

Самые низкие показатели зафиксированы в Чеченской Республике (42,8 случая на 100 тысяч человек), Севастополе (73,7) и Брянской области (96,8).

Напомним, ранее Карелия стала лидером по потреблению тихого вина в России. В республике пьют почти вдвое больше вина, чем в среднем по стране. Впрочем, Карелия за последнее время отметилась во всероссийских рейтингах и в более позитивном ключе. Так, Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, Карелия вошла в топ-15 направлений для отдыха в бархатный сезон.