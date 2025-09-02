Карелия вошла в тройку регионов России с самой красивой осенью

Карелия заняла второе место в рейтинге регионов страны, где россияне хотели бы посмотреть на самую красивую осень.

Карелия заняла второе место в опросе аналитиков сервиса «Работа.ру» в партнерстве с сервисами экосистемы Сбера для автолюбителей «СберАвто» и «Ситидрайвом», где россияне определяли регион с самой красивой осенью. Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Приехать в республику полюбоваться на красивую осень хотели бы 58% участников опроса.

Первое место занял Алтай (60% опрошенных), третье место — Калининград (36%). Кроме того, в топ регионов с самой красивой осенью вошли Кисловодск, Иркутская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Минеральные Воды и Пятигорск.