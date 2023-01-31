Карелия вошла в число регионов-лидеров по росту популярности фитнес-клубов

Поток посетителей фитнес-клубов в Карелии вырос в прошлом году на 85%.

Это шестой показатель в стране

Как сообщает «РБК Карелия», об этом свидетельствуют данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Республика также вошла в десятку лидеров по росту числа тренирующихся самостоятельно и заняла 8 место среди регионов с наибольшей долей населения, посещающих фитнес-клубы (15,5%). При этом количество занимающихся спортом женщин незначительно превышает количество мужчин (54%).



По мнению представителей фитнес-индустрии Карелии, при анализе статистики следует учитывать периоды по сравнению с которыми производится анализ и особенности самих клубов. По их словам, рост посещаемости в отдельных клубах, действительно, наблюдается. Но в пределах 20-30% от «ковидных времён». В среднем вовлеченность населения в Карелии, по его мнению, составляет 1-1,5%.

С учетом инфляции и общего удорожания инвентаря и оборудования, цены на абонементы и услуги также выросли в пределах 10-20%.

