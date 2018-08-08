Карелия возглавила рейтинг грибных регионов страны

По теме
Загрузка...
Сервис путешествий Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях и составил рейтинг грибных российских регионов.
Согласно опросу, лидером по наличию грибных мест стала Карелия, за которую проголосовали 35% туристов. В топ-5 оказалась Ленинградская область, которая набрала 12%, Владимирская и Самарская области — по 10%, Краснодарский край и Республика Крым — по 6% всех голосов и Волгоградская область — 5% голосов.
Респонденты отметили, что отправляться грибникам стоит также в Ивановскую и Новгородскую область, Хабаровский край, Архангельскую область, Коми или в Якутию и Башкирию.
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
01.08.2018, 14:56
05.08.2018, 08:40
01.08.2018, 13:03
07.08.2018, 15:05
Аналитика
07.08.2018 13:09
Тема недели
Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода "Русала" – градообразующего предприятия поселка Надвоицы - стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.
01.08.2018 14:56
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
03.08.2018 12:21
Без политики
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Медиа
06.08.2018 10:58
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии