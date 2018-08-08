Карелия возглавила рейтинг грибных регионов страны

Сервис путешествий Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях и составил рейтинг грибных российских регионов.

Согласно опросу, лидером по наличию грибных мест стала Карелия, за которую проголосовали 35% туристов. В топ-5 оказалась Ленинградская область, которая набрала 12%, Владимирская и Самарская области — по 10%, Краснодарский край и Республика Крым — по 6% всех голосов и Волгоградская область — 5% голосов.

Респонденты отметили, что отправляться грибникам стоит также в Ивановскую и Новгородскую область, Хабаровский край, Архангельскую область, Коми или в Якутию и Башкирию.