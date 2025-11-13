Карелия возглавила рейтинг регионов России, где снизилась незаконная заготовка древесины

По данным Рослесхоза, в России с начала 2025 года незаконная рубка сократилась почти на 30%. И самое значительное снижение за прошедшие 9 месяцев отмечается именно в Карелии.
С начала 2025 года в Карелии выявлено 74 факта незаконных рубок общим объемом 2,2 тыс. куб. м. В свою очередь за аналогичный период 2024 было зафиксировано 90 фактов объемом 29 тыс. куб. м. Несмотря на небольшое снижение самих фактов (74 вместо 90), объем вырубленной древесины снизился в 13 раз.
– Снижение объема в 13 раз – отличный показатель. Это во многом результат правильной работы наших лесопользователей и эффективности лесной охраны, – отметила министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская.
Все материалы по выявленным фактам совершения незаконных рубок направлены в правоохранительные органы, возбуждено 26 уголовных дел.
Отметим, количество патрулирований и контрольно-надзорных мероприятий не снижается, а наоборот растет. Так за 9 месяцев 2025 года лесная охрана провела более 15 тыс. патрулирований лесного фонда, а также 1,5 тыс. профилактических визитов, консультирований, предостережений. За аналогичный период 2024 года было проведено более 8,5 тыс. патрулирований и около 1 тыс. профилактических мероприятий.