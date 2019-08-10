Карелия возглавила список грибных регионов России

Грибники-любители назвали карельские леса самыми грибными в этом году.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каких областях страны этим летом больше всего грибов.

Грибники-любители назвали карельские леса самыми грибными в этом году. Карелия набрала 20,37 процентов. На втором месте, где можно набрать полное лукошко, 18,52 процентов грибников поставили леса и опушки в Московской области.

Ленинградская и Нижегородская области, набравшие по 12,96 процентов, и Тверская область (11,11 процентов) также вошли в первую пятерку самых грибных регионов в этом году.

Меньше всего грибов можно собрать этим летом в горной части Крыма, в Краснодарском крае, Ярославской области и Татарстане.

Самые грибные регионы России летом 2019:

1. Карелия, 20,37%

2. Московская область, 18,52%

3-4. Ленинградская и Нижегородская области, 12,96%

5. Тверская область, 11,11%

6. Крым (горная часть), 9,26%

7-8. Краснодарский край и Ярославская область, 5,56%

9. Татарстан, 3,7%