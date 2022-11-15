Карелия возвращает в оборот земли сельхозназначения

Собственникам и арендаторам таких участков необходимо определиться с планами по их дальнейшему использованию.

По поручению главы республики Министерство имущественных и земельных отношений совместно с органами местного самоуправления проводит инвентаризацию всех земель сельхозназначения, сообщили в региональном правительстве.

«Во время поездок в районы ко мне часто обращаются люди, которые хотели бы заниматься сельским хозяйством, но сдерживающим фактором становится нехватка участков. Нередко дополнительная земля нужна и фермерам для развития уже имеющегося производства. Поэтому еще в 2020 году поручил нашему Минимущества проинвентаризировать весь земельный фонд сельскохозяйственного назначения», − отмечает Артур Парфенчиков.

На 1 ноября было проинвентаризировано 84% от площади всех земель сельскохозяйственного назначения в Карелии. Специалисты Минимущества РК и органов местного самоуправления завершили учет в Медвежьегорском, Пудожском, Лоухском, Калевальском, Муезерском, Сегежском, Кемском районах. В остальных муниципалитетах работа продолжается.

На сегодняшний день выявлено 683 земельных участка, свободных от прав третьих лиц, общей площадью 18,6 тыс. га, которые могут быть рассмотрены сельхозпроизводителями и фермерами.

В ходе проверок арендаторов и собственников земельных участков управления Россельхознадзора и Росреестра по Карелии выявили 1038 нарушений использования земель сельхозназначения. Проводимая надзорными органами работа позволит по истечении трех лет с момента выявленных нарушений, если их не устранят, расторгнуть договоры аренды или изъять земельные участки в собственность республики для последующего вовлечения в хозяйственный оборот. Нынешние хозяева таких участков должны определиться, будут ли они использовать земли по назначению или решат вернуть их государству.