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Карелия впервые выберет «Народного учителя»

Новости. Общество
10:29, 26 Января 2024
фото: © Анастасия Лохова / VK

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Жители Карелии могут проголосовать за учителей из разных районов республики.

В республике дали старт конкурсу «Народный учитель» на региональном общественно-педагогическом форуме «Ключ к успеху». Победителей будут выявлять отдельно в каждом районе Карелии и в 8 полисистемных округах (микрорайонах) Петрозаводска. Проголосовать за учителей можно будет в очной форме, всем жителям Карелии.

«Народный учитель» – это первый региональный конкурс, в котором педагогу не нужно проходить конкурсные испытания. Это первый конкурс – признание в любви учителю от учеников. Ещё важно отметить, что инициаторами конкурса выступили «Карельский институт образования» и «Национальная родительская ассоциация». Не случайно запустили этот проект в Год семьи. Потому что именно в семье закладывается фундамент уважения к чужому труду и к профессии», – считает Анастасия Лохова, учитель начальных классов Лоухской школы.

На каждой из территорий определят педагогов, занявших 1, 2 и 3 место. Все они получат подарки. Также планируется поощрить образовательные учреждения, в которых работают учителя, занявшие первые места.

«Самое важное – для родителей это возможность поговорить с ребёнком и обсудить то, какой учитель для него ценен и важен, а для ребёнка – это возможность выразить свою точку зрения. Это такой элемент патриотизма, потому что во время выбора и родители, и ребёнок могут выразить свою точку зрения о любимом учителе», – убеждена Ирина Комиссарова, ответственный секретарь регионального отделения «Национальной родительской ассоциации».

Организаторы конкурса: Министерство образования и спорта Республики Карелия, «Карельский институт развития образования», «Центр инициатив в области социального развития», при участии Регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» и республиканского отделения «Национальная родительская ассоциация».

«В этом году мы закрываем Год педагога и наставника. Весь 2023 год мы посвятили популяризации профессии учителя, повышению авторитета этой профессии. 2024 год Президент провозгласил Годом семьи. Чтобы связь между школой и семьёй не потерялась, мы решили объявить конкурс», – рассказала Наталья Кармазина, заместитель министра образования и спорта Карелии.

Чтобы отдать свой голос за учителя, необходимо получить и заполнить бланк для голосования, который будет выдаваться в специальных точках, расположенных по всей республике, в удобных местах. Информация будет опубликована официальной страничке конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Следите за новостями!

После подсчёта результатов, в марте этого года победители будут награждены ценными призами.

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