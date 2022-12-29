Карелия ввела региональные меры поддержки IT-отрасли

С 1 января 2023 года IT-компании в Карелии будут платить налоги по сниженной ставке, а за специалистами этой отрасли в 2022 году закрепили право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС и софинансирование покупки жилья.

О том, как развивается IT-отрасль в республике и какие ещё меры её поддержки действуют, рассказал директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит.

Спрос на IT растёт

Более 300 организаций и индивидуальных предпринимателей Карелии ведут деятельность в сфере информационных технологий. 78 из них аккредитованы Минцифры России. Их количество увеличивается год от года, так как растёт спрос на инновационные решения.

«У нас хорошая конкурентоспособная школа подготовки инженерно-технических кадров в информационно-технологической сфере по сравнению с большинством других регионов России. Петрозаводский государственный университет выпускает квалифицированных специалистов в сфере IT-технологий. Чтобы удержать их в республике, власти Карелии решили ввести дополнительные меры поддержки на региональном уровне», — объясняет Борис Валит.

Налоговые льготы для организаций

В октябре приняты изменения в региональный закон о налогах. Для IT-компаний установлены минимальные ставки по упрощённой системе налогообложения: 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% при расчётах «доходы минус расходы». Чтобы воспользоваться льготой, компания должна быть аккредитована Минцифры России.

Земельный участок под ИЖС для специалистов

Для привлечения специалистов в области информационных технологий за ними закрепили право получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно.

Софинансирование первоначального платежа по ипотеке

IT-компании могут подать заявление на частичное возмещение работникам первоначального взноса по ипотеке в размере до 1 миллиона рублей, процентов за пользование ипотекой в размере до 500 тысяч рублей, затрат на приобретение квартиры в размере до 2 миллионов рублей. Порядок компенсации утверждён постановлением правительства Республики Карелии от 04.08.2022 года № 425-П.

Социальная ориентированность

Некоммерческие организации в сфере IT, оказывающие бесплатные или льготные услуги гражданам и другим НКО, могут быть включены в реестр социально ориентированных. Такой статус даёт организации право на государственную поддержку, например, получение в безвозмездное пользование государственного имущества, свободного от прав третьих лиц.